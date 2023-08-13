حاتم عبد الغفار رئيسًا للغرفة التجارية بكفرالشيخ للمرة الثانية

قال حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية إنه تم تشكيل مجلس الاداره الغرفه التجارية بالتزكيه ،برئاسة حاتم السعدي محمود عبدالغفار ، محمد الجراحي ،نائب أول ، علاء جعفر ،نائب ثان ،وفي منصب أمين صندوق ،تم اختيار ، اسامه عتمان ،وفي منصب أمين صندوق مساعد ، تم اختيار ،محمد صلاح دشيشه ، وفي منصب السكرتير عام ،تم اختيار، فؤاد عمرو.

وكان المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر القرار ،رقم 272 لسنة 2023م، الذي يتضمن تعيين 8 أعضاء جدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافطة كفر الشيخ، هم: علاء الدين السيد عبد العزيز جعفر، أحمد عبد الواحد عبد الرحمن يونس، عبد الله السيد شمس الدين، أحمد يوسف أحمد حجازي، عبد السميع أبو العز عبد الغني الإتربي، علاء عبد العزيز عبد الوهاب، حسام مصطفى السعدني مبروك، علاء مدحت عبد الله محمد.

وأسفرت الانتخابات، عن فوز كل من: حاتم السعدي عبد الغفار، بحصوله على 3567 صوتًا، وحجازي الشراكي بحصوله على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان بحصوله على 3259 صوتًا، وأسامة عتمان، بحصوله على 3223 صوتًا، والكيميائي عبد العال سليمة، بحصوله على 3044 صوتًا، ومحمد الجراحي، بحصوله على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، بحصوله على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، بحصوله على 2868 صوتًا.