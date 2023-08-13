البورصة تغلق تعاملات الأحد على مكاسب 11.4 مليار جنيه

ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 11.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام نحو 1.214 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 17,856.07 نقطة، كما صعد مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 3,599.46 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.72%، ليغلق عند مستوى 5,324.93 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.95% ليغلق عند 21,704.16 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 7,475.35 نقطة، وصعد ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 3,002.01 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 1.6 مليون جنيه، و 387.6 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 2.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 577.2 مليون سهم من خلال 62.2 ألف صفقة منفذة.