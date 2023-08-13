بيان تحذيري من جامعة بنها الأهلية بشأن طلبات الالتحاق

ناشدت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان لها تزامنًا مع بدء تنسيق الجامعات الأهلية 2023 أولياء الأمور والطلاب، أنه فى حالة محاولة تلقي أي اتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء في عمليات القبول بالجامعة والتي انطلقت بالتسجيل الإلكتروني للالتحاق بكلياتها حتى 24 أغسطس الجاري أو اكتمال الأعداد بضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأي محاولة نصب.

وأكدت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيانها أنها غير مسئولة عن أي تقديم ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وفتح باب التسجيل الإلكتروني خارج الصفحة الرسمية للجامعة والرابط المعتمد للتسجيل الإلكتروني.

وشددت إدارة الجامعة أنها لا تتعامل مع مكاتب فى الداخل أو الخارج مخول لها التحدث بإسم جامعة بنها الأهلية وأن أعمال التسجيل الإليكتروني ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 مستمرة عبر القنوات الرسمية ورابط التسجيل الإليكتروني حتى 24 أغسطس الجاري أو إكتمال العدد من هنا

وأشارت الجامعة في بيانها أن وسائل التواصل الرسمية بجامعة بنها الأهلية بالعبور خلال فترة تنسيق الجامعات الأهلية 2023 هي المعلنة بكافة المنصات الخاصة بالجامعة على التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل والتي تتمثل في

البريد الالكتروني : info@bnu.edu.eg

موقع الجامعة الرسمي : https://bnu.edu.eg

رقم المحمول : 01205223222

أكد البيان لأولياء الأمور والطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة أنه لا وساطة بين الطلاب أو أولياء الأمور وجامعة بنها الأهلية في عملية التقديم بأوراق التحاق الطلاب بها

وان التقديم عن طريق موقع الجامعة الرسمى ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ويتم التعامل مع الطالب عن طريق البريد الإلكتروني للطالب المسجل بطلب التقديم ودفع الرسوم عن طريق إذن دفع يسدد بالبنك المختص يُستخرج من الجامعة فقط ولا يتم التعامل بأي طريقة أخرى.

وأكد البيان أنه فى حالة محاولة تلقي أي إتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء ضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأي محاولة نصب مشددا على عدم التواصل على الأرقام الشخصية الخاصة بالعاملين بالجامعة والتواصل فقط عن طريق القنوات الرسمية.

