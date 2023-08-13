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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالعياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر اصطدام قطار بجسده أعلي مزلقان قرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص أعلي مزلقان قرية البليدة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "محمود ص" 28 سنة، أصل إقامته مركز شرطة الصف، عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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