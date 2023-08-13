القبض على 8 أشخاص بتهمة السرقة بالجمالية والتجمع الأول

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 8 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بالجمالية والتجمع الأول.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "مجهولة المصدر") بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" وارتكاب (4) وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

كما تم ضبط (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة نارية لذات العيار) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات "ربع نقل" بأسلوب "فتح كالون الباب"، واعترفا بقيامهما بسرقة 2 سيارة "ربع نقل" وكذا بتصريفهم مسروقاتهم لدى عميلهم "سئ النية" (مالك ورشة قطع غيار) وأمكن ضبطه وبحوزته (أجزاء من السيارات المبلغ بسرقتها)، وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع باقى المتهمين بسرقة السيارات وإخفائها بورشة خاصة بمحل سكنه وتقطيعها لأجزاء وبيعها وقيامه بتقطيع أجزاء سيارة "ربع نقل" وبيعها نظير مبلغ مالى.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (ثلاثة أشخاص) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزتهم (كمية من الكابلات النحاسية وزنت 250 كيلوجرام "مجهولة المصدر " – مبلغ مالى - مـيزان كهربائى) واعترفوا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.