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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة جنائية لعاطل أشعل النار في مسكن والده بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عاطل بتهمة اشعال النار في مسكن والده بالمرج الي محكمة الجنايات .

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى عقار داخل عقار بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار، وأن النيران اشتعلت بالعقار وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

بإجراء التحريات تبين ان الواقعة بفعل فاعل وان نجل صاحب العقار وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم واحالته الي النيابة التي امرت باحالته لمحكمة الجنايات.

أشعل النار إحالته لمحكمة الجنايات 3 سيارات إطفاء القبض علي المتهم الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بمنطقة المرج حريق داخل شقة حريق في عقار غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة محكمة الجنايات نيابة شرق القاهرة الكلية