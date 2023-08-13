محاكمة جنائية لعاطل أشعل النار في مسكن والده بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عاطل بتهمة اشعال النار في مسكن والده بالمرج الي محكمة الجنايات .

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى عقار داخل عقار بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار، وأن النيران اشتعلت بالعقار وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

بإجراء التحريات تبين ان الواقعة بفعل فاعل وان نجل صاحب العقار وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم واحالته الي النيابة التي امرت باحالته لمحكمة الجنايات.