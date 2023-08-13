رئيس الإمارات يبحث مع رئيس وزراء العراق هاتفيا العلاقات الثنائية

الأحد 13/أغسطس/2023 - 10:14 ص

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الجانبان على "أهمية تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات والعمل على مواصلة بناء علاقات التكامل والشراكة على مختلف المستويات، بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها".