أمام العدالة| مرتضى منصور بتهمة "سب وقذف" الخطيب.. وإعادة محاكمة متهمين بفض اعتصام رابعة المسلح.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة جديدة لمرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب وإعادة محاكمة متهمين بفض اعتصام رابعة المسلح.



- إعادة محاكمة متهمين بفض اعتصام رابعة المسلح

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة المسلح".

يصدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج، تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وكانت تضم 739 متهمًا، بينهم (محبوس)، وآخرون هاربون أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

- محاكمة جديدة لمرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

تنظر المحكمة الاقتصادية الدعوى التي أحالتها نيابة الشئون الاقتصادية لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لجلسة.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وأضاف عثمان أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور يعاقب عليها بالحبس الوجوبى والغرامة، بحسب مواد الاتهام التى أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت أيضًا جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي.

ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل.

أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

يذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب وهي العقوبة التي نفذها.

- أولى جلسات محاكمة نجل شقيق نائب قتل آخر في السلام



تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل آخر طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال أبريل 2023 وبدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين ن.أ 22 سنة وأحمد. ع 19 سنة بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

-الحكم باستئناف حبس أحمد رجب ومحام شهرًا بتهمة سب والدة شيماء جمال



تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، حكمها فى الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

وكانت قد قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بحبس الإعلامي أحمد رجب ودفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرا وغرامة 200 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها والدة الإعلامية شيماء جمال، بتهمة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قد قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال إحالة القضية رقم 125 لسنة 2023 والمقيدة برقم 6631 لسنة 2022 جنح اقتصادية والمقامة من والدة المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، ضد دفاع المتهم الثاني في القضية والإعلامي أحمد رجب، إلى الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وحددت المحكمة جلسة لنظرها.