في ذكرى وفاتهما.. أبرز المعلومات عن القديسين بونسيانو البابا وهيبولتس الكاهن

تمر اليوم ذكرى وفاة القديسين القديس بونسيانو البابا والقديس هيبولتس الكاهن الشهيدان.



أقيم بونسيانو اسقفًا على مدينة روما عام 231م. بعد اربع سنوات نفاه الإمبراطور الروماني مكسيميانس إلى جزيرة سردينيا بسبب إيمانه المسيحي

كما نفى من قبله هيبوليس الكاهن، كان اصلًا زعيم جماعة منشقة ثم اهتدى. حكم عليهما بالأشغال الشاقة في المناجم، وبسبب قساوة الظروف توفيا، فكانا شهيدين للمسيح. دفن كلاهما في روما: البابا بونسيانو في مقبرة كليستس، أما الكاهن هيبولتس ففي المقبرة التى على طريق تيبورتينا. بدأ تكريمهما في كنيسة روما منذ القرن الرابع.

ترك هيبوليس بعض الكتابات والصلوات تعتبر ذات أهمية فريدة لأنها تطلعنا على واقع الكنيسة آنذاك. من كتاباته هذه اقتبست الصلاة الإفخارستيا الثانية المستخدمة في القداس الروماني.