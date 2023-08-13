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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 10 أشخاص على الأقل في أعمال عنف جنوب غربي الكونغو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية، السبت إن جماعة مسلحة بالبنادق والمناجل، قتلت ما لا يقل عن 10 أشخاص في أعمال عنف جنوب غربي البلاد. 

قال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، أديلارد نكيسي، إن جماعة مسلحة تعرف باسم "موبوندو" هاجمت المدنيين، وأحرقت عدة منازل في قرية "إيبونجي" على بعد يزيد قليلًا عن 230 ميلًا (370 كيلومترًا) جنوب العاصمة كينشاسا.

أضاف أن عناصر الميليشيا - الذين فروا إلى الأدغال - قيدوا وخطفوا عددًا غير معروف من الأشخاص، بينما أرسلت حكومة الإقليم قوات دفاع وأمن لاستعادة الأمن في المنطقة. حسبما أوردت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.

الكونغو الديمقراطية مقتل 10 أشخاص عناصر الميليشيا