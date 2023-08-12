صحة المنوفية: تدريب منسقي اليقظة الصيدلية بكافة القطاعات لرفع الكفاءة

نظمت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالمنوفية، تدريب لمنسقي اليقظة الصيدلية بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بالارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة الإهتمام بتطوير مهارات العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة .

وكان التدريب بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة ، الدكتورة هند الفقي مدير إدارة التفتيش الصيدلي ، وتم التدريب على أعمال اليقظة الصيدلية وذلك لرفع الكفاءة وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للمستحضرات الطبية وكذلك الإبلاغ عن مأمونيتها وقام بإلقاء المحاضرة الدكتورة نهال الموزى رئيس قسم اليقظة الصيدلية بالمديرية وحضر التدريب (60) صيدلي.

تم تكريم المتميزين من المنسقين بالمنشأت و المشاركين في فاعليات أسبوع السلامة الدوائية وذلك تحفيزا لهم وتقديراً لمجهودات المنسقين بإدارت منوف وبركة السبع وكذلك منسقين المستشفيات التالية : منوف العام ، الشهداء ، تلا ، سرس الليان، جراحة المخ والأعصاب ، أشمون العام ، رمد منوف .