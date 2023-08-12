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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"جابت 51 %".. طالبة ثانوي تنهى حياتها من الطابق الخامس بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أقدمت طالبة بمنطقة المطرية على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الخامس لحصولها على 51 % فى نتيجة امتحانات الثانوية العامة وعدم قدرتها على الألتحاق بالكلية التى ترغب بها.  
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد شوارع منطقة المطرية ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة عمرها 16 سنة، طالبة ثانوية وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على  مجموع 51 %  انتابتها حالة نفسية سيئة منذ حينها لعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التى كانت تريدها ، فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس ، وتم نقل الجثة للمشرحة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

طالبة نتيجة أمتحانات الثانوية العامة منطقة المطرية شرطة النجدة شوارع منطقة المطرية