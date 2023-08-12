حرب الديربي الأقوى في الشرق الأوسط تشتعل بين مصر والسعودية

علي هامش نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023. التي جمعت الهلال السعودي ومواطنه النصر اشتعلت حرب الديربي الأقوى فى الشرق الأوسط بين مصر والسعودية وذلك عقب تصريحات الإعلامي السعودي وليد الفراج قائلا :

الهلال والنصر هو ديربي الشرق الأوسط ويتفوق على ديربي الأهلي والزمالك، ولا أحد يتابع الدوري المصري سوى أهل بلده.

ليكتب محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي تعقيبا على ما قاله وليد الفراج عن الدوري المصري علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

كلامه صح ١٠٠٪؜ ، والأهلي هو الذي أبقى الكرة المصرية على قيد الحياة حتى الآن، بالرغم من محاربتنا لنفشل ، وياريت الكل يتعلم من الأهلي

في حين قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية ردا على الإعلامي السعودي وليد الفراج :

ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك هو الأقوى والأكبر في الشرق الأوسط شاء من شاء وأبى من أبى.

تصريحات اعلامية متبادلة بين الطرفين المصري والسعودي تشعل الأجواء بعيدا عن العلاقات القوية التي تربط الأشقاء مصر مع المملكة العربية السعودية

تفوق الكرة السعودية فى الآونة الاخيرة بعد التعاقد مع نجوم العالم للعب فى الدوري السعودي زاد بلا شك القيمة التسويقية للدوري السعودي عن جميع اقرانهم في الشرق الاوسط ولكن يبقي دائمآ ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك هو رقم واحد علي جميع المستويات العربي والأفريقي والشرق الاوسط وإذا كانت تصريحات الإعلامي السعودي وليد الفراج الذي قال فيها الهلال والنصر هو ديربي الشرق الأوسط ويتفوق علي ديربي الاهلي والزمالك ولا أحد يتابع الدوري المصري سوى أهله فهذا التصريح يدين الاعلامي السعودي لان المصرين فى المملكة العربية السعودية حدث ولا حرج ويوم لقاء ديربي القاهرة بين الاهلي والزمالك تصاب السعودية والدول العربية والشرق الاوسط بالشلل التام نتيجة متابعة اللقاء والامر لا يتوقف عند فعندما يلعب الاهلي او الزمالك فى السعودية او اي دولة عربية تشهد المدرجات في هذه البلدان اكبر حضور جماهيري ويكفي لنجاح اي بطولة مشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك