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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المركز الأولمبي يستضيف مؤتمر الرياضة حق لكل شخص ذوي إعاقة

حسام الدين مصطفي
حسام الدين مصطفي
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تعقد  اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرا موسعا بعنوان ”الرياضات البارالمبية بين الحاضر والمستقبل الرياضة حق لكل شخص ذو إعاقة”؛ بمشاركة مسئولى وزارة الشباب والرياضه والمجلس القومى لذوى الإعاقة.. وذلك فى السادسة مساء اليوم بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بحضور عدد كبير من المسئولين ورؤساء الاتحادات واللجان وممثلين عن الأسرة البارالمبية.

وتتضمن هذه الندوة التعريف بتاريخ الرياضات البارالمبية، والنظام الدولي والمحلي للرياضات البارالمبية، وكيفية إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
واكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه، أن هذا المؤتمر يعد واحد من المؤتمرات والندوات التى سيتم عقدها فى الفترات القادمه للتعريف بالرياضات البارالمبية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لكل ذوى إعاقة سواء جسدية أو حركيه أو دماغيه كما سيتم من خلال المؤتمر أو الندوة اليوم التعريف بحقوق ذوى الاعاقة والخاصة بممارسة الرياضة أو الاشتراك فى الفرق الرياضية المختلفة.
واضاف رئيس البارالمبية  بأن  إدارة اللجنه ستكشف عن رؤية واستراتيجية اللجنه البارالمبية خاصة فيما يتعلق باستعدادات المنتخبات المختلفة لخوض البطولات العالمية والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 وكيفية اختيار اللاعبين حسب المعايير الدولية 
وكذلك تطبيق النظام الدولى فى البطولات المحلية حتى نساير ركب التطور المستمر ويكون اللاعب جاهزا  فى البطولات الدولية الدولى    نشر فكر ممارسة الرياضة.

ذوى إعاقة اللجنة البارالمبية حسام الدين مصطفى احمد محمدي وزارة الشباب والرياضة