حبس المتهمة بقتل زوجها في الشرقية على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة ههيا اليوم بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها خنقًا في احدي قري مركز ههيا وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز رطة ههيايفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول جمال ال إ ع جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه على يد زوجته س 25 سنة ربة منزل وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه "ح" 20 سنة.

وتم ضبط المتهمة وعشيقها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.