رئيس وزراء الهند: ننتهج سياسة صارمة تجاه الفساد

أكد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن بلاده تنتهج سياسة صارمة لا تتسامح مع الفساد.

وأضاف مودي، أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد وفقا لشبكة "إن دي تي في" الهندية، أن الهند تستفيد من التكنولوجيا والحوكمة الإلكترونية لإنشاء نظام خاضع للمساءلة، مشيرا إلى أن الفقراء والمهمشين هم الأكثر تضررا من انتشار الفساد".

كما أكد في كلمته أمام الاجتماع المنعقد عبر الإنترنت، أن الفساد يؤثر على استخدام الموارد ويشوه الأسواق ويؤثر على تقديم الخدمات ويقلل من جودة حياة البشر، وأنه من واجب الحكومة تعزيز موارد الدولة لتحقيق أقصى قدر من رفاهية شعبها وأن مكافحة الفساد لتحقيق هذا الهدف واجب مقدس على الحكومة تجاه شعبها.