الجارديان: أوكرانيا بين شقي الرحي.. مطرقة الفساد وسندان الحرب

أشار مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن أوكرانيا في الوقت الحالي بين شقي الرحي، حيث تقع فريسة للفساد المستشري في البلاد في وقت تعاني فيه من ويلات حرب ضروس مع القوات الروسية منذ ما يقرب من عام ونصف العام.

ويوضح كاتب المقال دانيال بوفي، أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي قام بإعفاء جميع قيادات مراكز التجنيد والتعبئة في البلاد بسبب تورطهم في قضايا رشوة وفساد، حيث أثبتت التحقيقات تلقيهم رشاوي ممن يريدون التهرب من التجنيد والانخراط في صفوف القوات التي تحارب الجانب الروسي في إطار العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو في أواخر فبراير من العام الماضي.

وأضاف الكاتب أن جرائم الرشوة تلك تأتي بينما الجيش الأوكراني في أمس الحاجة لمجندين جدد من أجل التصدي للآلة العسكرية الروسية، مسلطا الضوء على تصريحات زيلينسكي التي يصف فيها من يتلقون رشوة من هؤلاء الذين يريدون التهرب من التجنيد بأنهم خونة لأوطانهم.

وأشار المقال إلى أن تلك الخطوة من جانب الرئيس الأوكراني تأتي في إطار حملة قام بها منذ فترة من أجل تطهير المؤسسات الأوكرانية من الفساد الذي ينتشر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات في جميع أرجاء البلاد.

ويقول الرئيس الأوكراني، كما يشير المقال، أن نظام التعبئة والتجنيد في البلاد يجب أن يقوم عليه مسؤلون يدركون تماما معنى الحرب، موضحا أن أي تراخي في هذ الشأن أو قبول رشوة يعد خيانة عظمى.

ويضيف المقال أن أوكرانيا تعاني من انتشار الفساد منذ سنين طويلة، موضحا أن الرئيس زيلينسكي تم انتخابه عام 2019 على وعد منه بتطهير البلاد من آفة الفساد التي تنخر في مفاصل المؤسسات الوطنية، موضحا أنه بدأ منذ عدة أشهر في مواجهة جميع ممارسات الفساد بشكل شخصي وعلني.

ويعيد المقال إلى الأذهان أن الرئيس زيلينسكي قام في يناير الماضي بإقالة فاسيل لوزينسكي وهو أحد وزرائه على خلفية اتهامات بالاختلاس إلى جانب إعفائه العديد من المسؤلين المقريبن له أيضا بسبب اتهامات تتعلق بالفساد.

كما قام الرئيس الأوكراني، كما يقول المقال، الأسبوع الماضي بإدانة الممارسات الفجة التي يقوم بعض المسئولين في مراكز التعبئة والتجنيد بعد اكتشاف أن أحد مسؤلي مركز التجنيد في منطقة أوديسا لديه في أسبانيا ثروة تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار تمكن من جمعها من مكاسب غير مشروعة. ويضيف الكاتب أن هناك 112 قضية فساد ضد مسئولين في مراكز التجنيد في أوكرانيا بسبب حصولهم على رشاوي وتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة.

وأوضح الكاتب في ختام المقال أن الرئيس زيلينسكي أصدر تعليمات لرئيس أركان الجيش الجنرال فاليري زالوجني بتكليف قيادات جديدة لتولي إدارة مراكز التعبئة والتجنيد بعد خضوعهم لتحريات دقيقة من جانب أجهزة الأمن.