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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات بلاده بمنطقة القطب الشمالي

شويجو
شويجو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الوزير سيرجي شويجو تفقد حاميات نائية للأسطول الشمالي في منطقة القطب الشمالي، وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إن "شويجو" فحص تنظيم الخدمة وسير تنفيذ المهام الموكلة للوحدات الخاصة المنتشرة في أرخبيل نوفايا زيمليا، بما في ذلك استعدادها للعمل على حماية المواقع الحيوية والدفاع عنها.

كما فحص الوزير جاهزية مرافق البنية التحتية الاجتماعية في قرية بيلوشيا غوبا في نوفايا زيمليا، حيث تقع المدرسة الأقصى شمالا في روسيا والتي تتسع لـ250 تلميذا.

وذكر البيان أن "شويجو" وبرفقة المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، قام بجولة جوية فوق مواقع ميدان التجارب المركزي لروسيا الاتحادية، الذي تتمثل مهامه الرئيسية في المرحلة الحالية في إجراء اختبارات لنماذج واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

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