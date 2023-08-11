بالصفقات الجديدة.. تشكيل أهلي جدة لمواجهة الحزم في افتتاح الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح الموسم الجديد 2023-2024 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف الأهلي، نظيره الحزم، اليوم الجمعة في انطلاق الدوري السعودي، في مباراة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يبدأ أهلي جدة مباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي، بالقوة الضاربة وبصفقاته الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الأهلي مع 6 صفقات من قارة أوروبا، بضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي وفرانك كيسي لاعب وسط برشلونة، بالإضافة إلى رياض محرز من مانشستر سيتي، وألان سانت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد، وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، والتعاقد مع مدافع روما روجر إيبانيز.

وتتواجد الصفقات الستة في التشكيل الأساسي للإمبراطور أمام الحزم، في المباراة الأولى للأهلي بدوري روشن بعد عودته للمنافسة بعد عام واحد من هبوطه لدوري يلو السعودي.

تشكيل أهلي جدة أمام الحزم

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: اليوسكي، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض بودبوز

خط الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، ماكسيمين.