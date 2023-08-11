لأول مرة.. حكيم يحيي حفلا بالسعودية

يحيي الفنان حكيم، حفلا فنيا جديدا، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على خشبة مسرح بينش مارك، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية لأول مرة.

يقدم الفنان حكيم باقة متنوعة من أروع أغانيه التي يعشقها الجمهور المصري والعربي، منها: "بتاع مصلحتك، ومعلم، وقول الله، وتزاولني، وأنا مين، وكله راح، وسيبه، وسنة حلوة عليكي يا مصر، الناس السهرانين، وحبايبنا، وحلاوة روح، والسلامو عليكو، ولا واحد ولا مية"، وغيرها من الأغاني الشعبية.

قدم حكيم على مدار مشواره الفني مجموعة متنوعة من الأغاني الشعبية التي احتلت مكانة كبيرة في أذهان الجميع، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، هذا بالإضافة إلى مشاركته كضيف شرف في فيلم "الراقصة والسجان" عام 1992، والذي شارك في بطولته الفنانين: أحمد بدير، وعايدة رياض، وصلاح قابيل، ووفاء دياب، ومن تألبف وإخراج جمال عمارة؛ إلى جانب فيلم "علي سبايسي" والذي عرض عام 2005، وهو أول فيلم من بطولته، بمشاركة الفنانين: جمال إسماعيل، وصلاح عبدالله، وسعاد نصر، وسمية الخشاب، وإنتصار، ووحيد سيف، ومحمود القلعاوي، وإحسان القلعاوي، ولطفي لبيب، ونبيل الهجرسي، وإيناس النجار، وعبدالله مشرف، ومن تأليف بلال فضل، وإخراج محمد النجار.

واستطاع حكيم، أن يحقق نجاحات قوية خلال العام الماضي، حيث حققت أغنياته ملايين المشاهدات وتميزت بالتنوع والإبداع والإبهار الذي اعتاد على تقديمه في كل أعماله.