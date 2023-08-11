ضبط 3 سيدات ورجل قيدوا زوج أحداهن وصوره لقيامه بالتشهير بها بمدينة نصر

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 سيدات ورجل قيدوا زوج أحداهن وصوره لقيامه بالتشهير بها بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص "3 سيدات ورجل"- مقيمين بالقاهرة وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث "موثقًا بالحبـــال وبه عدة إصابات "كدمات وسحجات متفرقة بالجســـم.

وبمناقشة الأخيــــر قرر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين زوجته قامت بإستدراجه لمحل إقامتها طرف والدتهــا بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصولـــه بإستعانتها بباقى المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابـــات وتكبيله على النحو المُشار إليه وتصويره بإستخدام هاتف محمول "ضبط بحوزة إحدى المتهمات".

وبمواجهة المشكو فى حقهــــم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المجنى عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.