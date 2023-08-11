تشاهدون اليوم.. عودة الدوريات الكبرى

تستعرض البوابة سبورت، أبرز المباريات التي تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي فى افتتاح الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات الدوري الإسباني أهمها إشبيلية وفالنسيا.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة:

إسبانيا X هولندا – الساعة 4 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

اليابان X السويد – الساعة 10.30 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي:

طرابزون سبور X أنطاليا سبور – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

بيرنلي X مانشستر سيتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

ألميريا X رايو فاليكانو - الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

إشبيلية X فالنسيا – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

نيس X ليل – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

الأهلي X الحزم – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD