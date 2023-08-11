توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتخفيف أعباء المواطنين يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 09:40 ص

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بمواصلة العمل المكثف، لاحتواء الأوضاع الحالية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين فى أسرع وقت ممكن، فضلا عن عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم/الجمعة/. فتحت عنوان/ تخفيف أعباء المواطنين فى أسرع وقت ممكن/، قالت صحيفة/الأهرام/، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص الدولة على التصدى لأى مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين: الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثانى يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية، لضمان منع تكرارها مجددا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه الحكومة بمواصلة العمل المكثف، لاحتواء الأوضاع الحالية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين فى أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، فى ظل التقلبات المستمرة عالميا، سياسيا واقتصاديا وبيئيا.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس وجه، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتعزيز الخطط الوطنية، لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية العريقة.

وخارجيا، وتحت عنوان/ السودان ينزلق لـ «كارثة إنسانية كاملة»/، نقلت صحيفة/الأهرام/، عن الأمم المتحدة قولها، إن أكثر من ٤ ملايين شخص شردوا منذ بدء القتال فى السودان قبل نحو أربعة أشهر.

وبحسب الصحيفة، فقد ذكرت منسقة الشئون الإنسانية التابعة للمنظمة الدولية فى السودان كليمنتين نكويتا سلامي، أنه بعد ١٦ أسبوعا من الصراع فى السودان، شرد أكثر من ٤ ملايين شخص داخل الدولة وعبر الحدود إلى دول مجاورة».

وأوضحت الصحيفة، أنه فى إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال مدير العمليات فى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية آدم وسورنو إن 4ر1 مليون شخص فروا من منازلهم منذ ٢٣ يونيو الماضي، وحذر، متحدثا نيابة عن المنسق الأممى للإغاثة من الطوارئ مارتن جريفيث من «انزلاق السودان إلى كارثة إنسانية كاملة»، وقال إن ٨٠٪ من المستشفيات فى أنحاء السودان لا تعمل وإن ١٤ مليون طفل، أى نصف الأطفال فى هذا البلد، يحتاجون دعما إنسانيًا.

وفيما يتعلق بنشاط الحكومة، قالت صحيفة/الجمهورية/، تحت عنوان/ رئيس الوزراء يتابع عددًا من الملفات المرتبطة بالمنظمة الصحية/،

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عددا من الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية المُورّدة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 42.221 ألف جهاز للمنشآت الطبية، ويوجد 24.975 ألف جهاز من المُقرر تسليمها لمنشآت طبية تحت الإنشاء.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة/المصري اليوم/، تحت عنوان رئيس الوزراء يستعرض مخطط تطوير جنوب القاهرة التاريخية/، استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع أمس، المخطط التفصيلي المقترح لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله، إن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماع سابق شهد عرض رؤية الخبراء حول مقترح تطوير القاهرة الإسلامية، ويهدف إلى استعراض المخطط التفصيلي للمنظور المقترح للتطوير، لافتا إلى أن هذه المنطقة تحظى بأهمية بالغة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية والأثرية.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ مصر داعم للسلام والاستقرار بالمنطقة/، قالت صحيفة/الجمهورية/، أعربت مدير عام القوة متعددة الجنسيات إليزابيث ديبلي، عن تقديرها لدور مصر في دعم السلام والاستقرار إقليميا ودوليا.. وعبرت عن امتنانها؛ لدعم السلطات المصرية المتواصل للقوة متعددة الجنسيات، بما ساهم بنجاحها في القيام بمهامها.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الزيارة التي قامت بها المسئولة الدولية إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام؛ بهدف التعرف على أنشطته ومجالات عمله، يرافقها ممثل مدير عام القوة متعددة الجنسيات بالقاهرة برادلي لينش.

كما أعربت ديبلي عن تقديرها لنشاط المركز وتنوعه، وحرصها على تعزيز التعاون معه.

وفيما يتعلق بملف التعليم، قالت صحيفة/ المصري اليوم/، تحت عنوان/ إغلاق"تنسيق المرحلة الأولى" و108 آلاف طالب يسجلون/، أغلق مكتب تنسـيـق القـبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، باب التسـجيل لـلمـرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مساء أمـس، وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والـبحث العلمى، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة بلغ ١٠٨ آلاف طالب للعام الجامعى الجديد٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وقالت الصحيفة، إنه وفـقا لمـصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والـبحث العلمي، فإن مؤشرات المرحلة الأولـى تشير إلى امتلاء جـميع المقاعــد المخـصـصـة لطلاب الـثانـوية العامـة ٢٠٢٣ فى كليات الـقـطـاع الـطـبـى، وكــذا كليات الهـندســة، بالإضـافة إلى كـلـيـات الإعــلام والألـسـن والاقتصاد والعلوم السياسية للشعبة الأدبية، بينما تصبح الأمـاكـن الشاغرة الباقية فى كليات «الإعـلام والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية» لـطـلاب الشعبة العلمية والهندسية، بينما يتبقى بعض المقاعد في كليات «الحاسـبات والمعلومـات والذكاء الاصـطـناعيى» لـلشـعـبة الهندسية فى المرحلة الثانية، خاصة مـع تحول الرغـبات لهذا التخصص بشكل كبير.