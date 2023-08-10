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الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الانتهاء من إصلاح خط ١٢٠٠ مم بشارع عبد الحميد بدوى بالقاهرة وعودة المياه

قطع المياه
قطع المياه
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 أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  أنه تم الانتهاء من  اصلاح خط المياه قطر 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى وعودة المياه تدريجيا لمناطق  (مساكن شيراتون –                    الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ). 
قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب القاهرة، إنه تم زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق التى تأثرت نتيجة كسر الخط .
 كان قد انتقل على الفور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لصحى  و المهندس مصطفى الشيمى - رئيس شركة مياه الشرب القاهرة لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.

الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه شركة مياه الشرب بالقاهرة