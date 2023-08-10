تعليم الفيوم: اعتماد 18 مدرسة بهيئة ضمان الجودة "صور"



أعلنت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أنه تم إعتماد 18 مدرسة جديدة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بقرارات أرقام ٢٢٥ و٢٢٦ و٢٢٧ لسنة ٢٠٢٣م، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في العام الدراسي ,2022 _2023م.

وشمل الإعتماد المدارس الآتية:

إدارة شرق الفيوم التعليمية: رياض أطفال مدرسة محمود السيد الابتدائية ـ رياض أطفال مدرسة عبد الوالي معوض الابتدائية ـ مدرسة بحر يوسف الابتدائية ـ رياض أطفال مدرسة الزهور.

إدارة سنورس التعليمية: رياض أطفال مدرسة ترسا الجديدة ـ رياض أطفال مدرسة بنات فيديمين للتعليم الأساسي ـ رياض أطفال مدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات ـ مدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات (المرحلة الاعدادية) ـ رياض أطفال مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي

إدارة يوسف الصديق التعليمية : رياض أطفال مدرسة بركة الابتدائية ـ رياض أطفال مدرسة جبل سعد الابتدائية، إما في إدارة إطسا التعليمية ـ رياض أطفال مجمع قلمشاه الابتدائية ـ رياض أطفال مدرسة السادات الابتدائية بقلمشاه

إدارة ابشواى التعليمية: رياض أطفال مدرسة المحمدية الابتدائية ـ مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات المرحلة الإعدادية، وفي إدارة طامية التعليمية وهي رياض أطفال مدرسة الجمهورية الإبتدائية، إما في إدارة غرب الفيوم : رياض أطفال مدرسة محي الدين ابو العز الابتدائية ـ رياض أطفال مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية

جدير بالذكر، أنه تم إعتماد 36 مدرسة جديدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى بداية العام الحالي 2022م.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للمدارس التي تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقدمت رسالة شكر وتقدير لمدير إدارة الجودة والاعتماد بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، صلاح رجب ، وكذلك فريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية، ومسئولى الجودة بالمدارس، وفريق العمل مدير عام التعليم العام، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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