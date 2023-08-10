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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صدمة في ريال مدريد.. إصابة كورتوا بالرباط الصليبي

كورتوا
كورتوا
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أعلن نادى ريال مدريد الإسباني، تعرض حارسه تيبوا كورتوا لقطع فى الرباط الصليبى.

ومن المفترض أن ينطلق سباق فريق ريال مدريد فى الدورى الإسبانى لكرة القدم يوم السبت المقبل أمام أتليتك بلباو ، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا 2023-2024.

ونشر ريال مدريد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بيانا عن تعرض تيبوا كورتوا حارس مرماه إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى. سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

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