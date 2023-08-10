حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالشرابية

أمرت جهات التحقيق بالشرابية اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الحفر التنقيب عن الاثار داخل احدي العقارات بمنطقة الشرابية ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان رجال مباحث القاهرة قد نجحوا في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالشرابية.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.