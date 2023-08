14 فيلما عالميا في النسخة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي

في إطار التحضيرات لدورته الـ45، التي تقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر المقبل، يسعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأهداف عديدة بينها عرض أحدث الأفلام العالمية الفنية التي شاركت في أكبر المهرجانات السينمائية وفازت بجوائز مرموقة وحازت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، إذ يرى المهرجان أهمية تقديم تلك الأفلام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجمهوره الكبير.



تتناول تلك الأفلام موضوعات عدة ما بين الشخصي والعام، وتأتي من مناطق جغرافية متعددة، لكن ما يميزها هو اختلاف كل فيلم في أسلوبه الفني في حكي قصته أو تناول موضوعه، وهذا واحد من المعايير الأساسية للمهرجان في عملية اختيار الأفلام، ويسعد المهرجان اليوم الإعلان عن عدد من تلك الأفلام.

فتى الديسكو - Disco boy

من مسابقة مهرجان برلين، يأتي فيلم "فتى الديسكو"، وهو العمل الروائي الطويل الأول لجياكومو أبروسيزي، ليحكي قصة يتشابك فيها فردين مختلفين في العرق واللون والوطن.. أليكسي، شاب بيلاروسي هارب من ماضٍ يود أن يدفنه، يصبح عضوًا في الفيلق الأجنبي الفرنسي مقابل وعد بالجنسية الفرنسية.. وعلى الجانب الآخر وفي دلتا النيجر، "جومو" ناشط ثوري منخرط في مجموعة نضالية للدفاع عن أرضه، و"أليكسي" جندي، جومو مقاتل حرب عصابات، ونتيجة لحرب أخرى لا معنى لها، تتشابك مصائرهم.فازت مديرة تصوير الفيلم هيلين لوفار بجائزة أفضل إسهام فني في مسابقة مهرجان برلين السينمائي 2023.



بقاء اللطف – The Survival Of Kindness

يحكي المخرج الأسترالي رولف دي هيير في فيلمه "بقاء اللطف"، قصة تجريدية عن امرأة ذات بشرة سوداء تترك في مقطورة مغلقة في قلب الصحراء، تركها آسروها لتموت، لكنها لا ترضى بذلك فتهرب، لتخوض رحلة مليئة بالمخاطر، من الصحراء إلى المدينة مرورًا بالجبال، فقط لتجد مزيدًا من الأسر وانعدام الحرية. فاز الفيلم بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي) في مسابقة مهرجان برلين 2023.



سامسارا – Samsara

من مسابقة لقاءات (إنكاونترز) في مهرجان برلين 2023 يأتي الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة "سامسارا" للمخرج الإسباني لويس باتينيو، الذي يدور في لاوس، حيث يعيش عشرات المراهقين الدارسين في المعابد البوذية، بينهم شاب يعبر النهر كل يوم لقراءة نص لامرأة مسنة لمساعدتها للعبور إلى الحياة الأخرى. يتعرض الفيلم لمفاهيم روحانية باستخدام تجربة بصرية وحسية تجعل مشاهدة هذا الفيلم أقرب ما يكون لرحلة عجائبية مذهلة.



وقال الملك، يا لها من آلة رائعة - And the King Said, What a Fantastic Machine

فيلم وثائقي من إخراج أكسيل دانيلسون وماكسيملين فان إيرتريك ومن إنتاج المخرج السويدي الشهير روبن أوستلند، يتناول تاريخ الصور المتحركة منذ بدايتها وحتى لحظتنا الحالية التي يحتوي العالم فيها على 45 مليون كاميرا. الفيلم رحلة مذهلة عبر الصور وتاريخها تتنقل بين بدايات اختراع الكاميرا السينمائية إلى كاميرا الويب وعصر الإنترنت مرورًا بلحظات هامة بينها أول عرض للصور المتحركة. شارك الفيلم في مهرجاني برلين وصندانس وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الوثائقية العالمية في الأخير.





وحش - Monster

يعود المخرج هيروكازو كورييدا في فيلمه الأحدث "وحش"، الذي شارك في مسابقة مهرجان كان 2023، بقصة حساسة ومؤثرة عن الحب والواجب والصراع الاجتماعي، حيث تشعر والدة ميناتو بأنه يتصرف بغرابة، وتحس بوجود خطأ ما، وتكتشف أن مُعلمه هو المسؤول عن ذلك، فتسرع إلى المدرسة مطالبة بمعرفة ما يجري. تتكشف القصة تدريجيًا من خلال وجهات نظر الأم والمُعلم والطفل، لنعرف حقيقة ما حدث. فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان 2023.





ذا أولد أوك - The Old Oak

حانة ذا أولد أوك مكان مميز، ليس لأنها الحانة الوحيدة المتبقية لكن لأنها المساحة العامة الأخيرة التي يتجمع فيها مجتمع من العاملين بالمناجم الذي كان مزدهرًا في الماضي، لكنه انحدر بعد 30 عامًا من التراجع، "تي جيه بالانتين"، مالك الحانة يتمسك ببقاءها، لكن مع وصول اللاجئين السوريين إلى المنطقة، يصبح المكان مساحة للنزاع، وخلال الفيلم يلتقي تي جيه بيارا الشابة السورية المصورة وتنشأ بينهم صداقة قوية، لكن هل يستطيع مجتمعين مختلفين إيجاد طريقة لفهم بعضهم البعض؟ حيث يحكي كين لوتش في فيلمه الأحدث الذي عرض للمرة الأولى عالميًا في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2023 عن دراما مؤثرة تتمحور حول الخسارة والخوف والأمل وتقبل الآخر. جدير بالذكر أن لوتش قد أعلن أن الفيلم هو آخر عمل سينمائي له.

أيام ممتازة -Perfect Days

يعود فيم فيندرز، المخرج الألماني الكبير، في فيلمه الأحدث "أيام ممتازة" في قصة لا تحدث في ألمانيا ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية كما في فيلمه "باريس تيكساس"، ولكن في اليابان، إذ يحكي عن هيراياما الإنسان البسيط الراضي بعمله كعامل نظافة للمراحيض العامة في طوكيو، وخارج روتين عمله يستمتع هيراياما بالموسيقى والكتب ويلتقط صورًا للأشجار التي يحبها، لكن وسط ذلك الهدوء، وتؤدي مجموعة من اللقاءات غير المتوقعة لكشف المزيد عن شخصيته وماضيه.. وفاز الفيلم الذي شارك في مسابقة مهرجان كان 2023 بجائزة لجنة التحكيم المسكونية وفاز بطله كوجي ياكوشو بجائزة أفضل ممثل.



الوهم - La Chimera

من المسابقة الرسمية لمهرجان كان أيضًا، تعود المخرجة الإيطالية أليشي رورفاكر بفيلمها الأحدث "الوهم"، إذ تفتش فرقة "تومبارولي"، عن عجائب القبور القديمة لبيعها كتحف أثرية، لكن آرثر، قائد تلك المجموعة، يفتش عن وجه حبيبته بنيامينا، يبحث في كل مكان ويذهب إلى بطن الأرض أملًا في العثور عليها. يبرز الفيلم فكرة الوهم الخاص بكل إنسان في مغامرة تدور بين عالم الأحياء والأموات وبين الغابات والمدن، وتتكشف مصائر أبطاله بينما يبحث كل منهم عن وهمه الخاص.



أوراق متساقطة - Fallen Leaves

الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان 2023 "أوراق متساقطة" هو من إخراج آكي كاوريسماكي، المخرج الفنلندي الذي اعتاد تقديم أفلام ذات طابع سينمائي خاص لا تشبه إلا نفسها.. يحكي الفيلم قصة رجل وامرأة يلتقيان بالصدفة في ليلة باردة في هلسنكي، ويحاولان العثور على الحب الأول والوحيد والنهائي في حياتهما، وتعترض عدة عقبات تلك القصة الآخاذة، ومنها إدمان الرجل على الكحول وتضييعه لأرقام الهواتف وعدم معرفة الاثنين لأسماء بعضهما من الأساس، وقدرة الحياة على وضع عقبات في طريق أولئك الذين يبحثون عن سعادتهم.

عن الأعشاب الجافة - About Dry Grasses

في فيلمه الأحدث "عن الأعشاب الجافة" يحكي لنا المخرج التركي نوري بلجي جيلان عن سامت، مُدرس الفنون الشاب، الذي ينهي سنته الرابعة من الخدمة الإلزامية في قرية نائية في الأناضول،وبعد تحول درامي يصعب عليه فهمه، يفقد آماله في الهروب من الحياة القاتمة التي يشعر بأنه عالق فيها، وفي وسط ذلك يقابل معلمة هي نوراي، فهل تساعده في التغلب على قلقه؟

شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2023، وفازت ممثلته مارفي ديزدار بجائزة أفضل ممثلة عن تأديتها لدور نوراي.



آما جلوريا - Ama Gloria

تحب كليو البالغة من العمر ست سنوات مربيتها جلوريا أكثر من أي شخص آخر، وعندما يتعين على جلوريا العودة إلى وطنها في الرأس الأخضر لتعتني بأطفالها، يقضي الاثنين آخر صيف لهما معًا! وافتتح الفيلم الذي أخرجته ماري أماشوكيلي بارساك قسم أسبوع النقاد في مهرجان كان 2023.



دروس بلاجا - Blaga's lessons

يأتي المخرج ستيفان كوماندريف بفيلمه الطويل الثامن "دروس بلاجا" ليحكي عن بلاجا المعلمة العجوز التي تقع ضحية عملية احتيال تجردها من مدخرات حياتها، وعندما لا تجد أي طريقة لاسترداد أموالها، ينقلب الوضع وتبدأ في اتخاذ قرارات لم تكن لتوافق عليها يومًا.. وحصد الفيلم 3 جوائز من مهرجان كارلوفي فاري، إذ فاز بجائزة الكريستالة الذهبية وجائزة اللجنة المسكونية الكبرى وفازت ممثلته إيلي سكورشيفا بجائزة أفضل ممثلة.





حرارة وحشية - Brutal Heat

الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجه ألبرت هوسبودارسكي، تدور أحداثه في عالم مُهدد بشظية شمسية هائلة تتحرك نحو الأرض، في ذات الوقت يحاول صبي الذهاب إلى كوخ في مدينة مجهولة، وفي رحلته يتعرض للعديد من المواقف والمغامرات التي تجبره على مواجهة أكبر مخاوفه. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في مسابقة بروكسيما في مهرجان كارلوفي فاريى السينمائي حيث فاز بتنويه خاص من لجنة التحكيم.



لا تتوقع الكثير من نهاية العالم- Do Not Expect Too Much From the End of the World

الفيلم الأخير في القائمة هو لمخرج روماني شهير حصل في الأعوام السابقة على جوائز عديدة وبينها دب برلين الذهبي، وهو "رادو جود"، وفي الفيلم حكايا متقاطعة بين السينما والاقتصاد، إذ نشاهد أنجيلا بينما تقود سيارتها حول مدينة بوخاريست لتقوم بعملية اختيار الأدوار لإعلان ممول بواسطة شركة متعددة الجنسيات، وعندما يكشف أحد الأشخاص الذين تقابلهم مسؤولية الشركة عن الحادث الذي تعرض له، تندلع فضيحة.. ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو السينمائي 2023.



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة Aبالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF.