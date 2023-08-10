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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مالي تقرر تعليق منح التأشيرات للمواطنين الفرنسيين حتى إشعار آخر

علم مالي
علم مالي
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قررت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، اليوم الخميس، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين، من طرف المصالح الدبلوماسية والقنصلية المالية في فرنسا "حتى إشعار آخر،" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضحت وزارة الخارجية المالية، في بيان نشرته عبر حسابها علي منصة "إكس" (تويتر سابقا): "علمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على نحو مفاجئ، عبر وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الفرنسية صنفت مالي في المنطقة الحمراء على خلفية (توترات إقليمية قوية) مفترضة."

وتابعت: "وعلى نفس المنوال، أوقفت السفارة الفرنسية في باماكو إصدار التأشيرات وأغلقت مركز التأشيرات ومركز الاتصال (كاباغو). تطبيقا للمعاملة بالمثل، تعلق الوزارة، حتى إشعار آخر، إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية لمالي في فرنسا."

مالي فرنسا تعليق إصدار التأشيرات