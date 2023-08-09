شيخ مشايخ قبائل شمال سيناء: الرئيس السيسى نفذ وعده بتطوير سيناء



أكد عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل شمال سيناء، أن عجلة التنمية تدور إلى الإمام في سيناء والرئيس السيسي قد وعد بتطوير سيناء ووضع الخطة ونفذها، قائلا: "الرئيس السيسي وضع خطة لتنمية سيناء ووفى بكلامه وتم حفر سبع أنفاق من تحت قناة السويس".



وأوضح عيسى الخرافين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي رامي رضوان، أن أنفاق قناة السويس المتجهة إلى سيناء أنهت عزلة سيناء عن مصر الان نهائيا، مضيفا: "بعد ذلك بدأ العمل في مشروع ترعة السلام وبدأ توزيع الارض على المواطنين وفتح المياه وبدأ المزارعين يزرعوا الأرض".



وتابع: "أهل سيناء سعداء بدولتهم وجيشهم ورئيسهم ويحملوني أمانة انهم سينتخبون الرئيس في الدورة القادمة ولا يتأخر أحد منهم ونقول للرئيس السيسي الذي تربطه رباطه وثيق مع أبناء سيناء سنقول له نعم لأننا نعرفك جيدا لأنك طيب وصالح وأنقذت مصر من الخراب والهلاك، وفي تطور كبير في مصر في الطرق وفر علينا استهلاك 50 من الوقود واستهلاك المحركات".