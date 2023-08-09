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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصين تسهل إجراءات التأشيرة للروس

ارشيفية
ارشيفية
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سهلت الصين إجراءات تأشيرتها للروس، حيث أعفت المتقدمين للحصول على تأشيرات فردية والتأشيرات متعددة الزيارات من إجراء أخذ البصمات، فيما تعفي في إجراء متبادل السياح من التأشيرة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

وأفادت السفارة الصينية في روسيا، بأنه في الفترة من 9 أغسطس وحتى 31 ديسمبر 2023 سيتم إعفاء المتقدمين الروس من هذا المطلب.

وأشارت إلى أن الإعفاء يطبق على التأشيرات من الفئات التالية: رجال أعمال (M) وسياح (L) والأسرة (Q2) وأغراض العبور (G) والتأشيرات لأفراد الطاقم (C).

ومنذ 1 أغسطس الجاري، تم إعفاء المجموعات السياحية من التأشيرة بين البلدين (روسيا والصين)، وبالنسبة للسياح الأفراد والمسافرين الآخرين تم افتتاح مراكز تأشيرات صينية جديدة في موسكو وسان بطرسبورغ لتسهيل حصولهم على التأشيرة الصينية.

 

السفارة الصينية روسيا والصين سفارة الصين سياحي