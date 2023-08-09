العراق يجدد التأكيد على موقفه المحايد من الحرب الروسية الأوكرانية

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، موقف العراق المحايد من الحرب الروسية - الأوكرانية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن حسين جدد موقف العراق المحايد الذي تبناه من الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك خلال اجتماع عقده مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، عبر تقنية الفيديو.

وأكد حسين، بحسب البيان، أن موقف العراق يدعو إلى إحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب، وتشجيع كل جهود الوساطة في هذا الإطار وصولا إلى حل يهدف إلى التهدئة وضبط النفس وإيقاف إطلاق النار وبما يكفل عودة الاستقرار وإنهاء الازمة.

وتابع أن الجانبين ناقشا عددا من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا في الساحتين الإقليمية والدولية، منها التعاون الاقتصادي، واللجنة المشتركة بين البلدين، ومجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، والحوار والسلام، وموضوع إزالة الألغام.