نصف نهائي البطولة العربية.. تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الشباب

أعلن البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشباب السعودي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وتنطلق مباراة الهلال والشباب في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، وبإدارة تحكيمية مصرية بقيادة الحكم الدولي أمين عمر.

ويتواجد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، في التشكيل الأساسي للزعيم، رفقة البرتغالي روبن نيفيز وسافيتش والبرازيلي مالكوم، من ضمن الصفقات التي أبرمها الأزرق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي البطولة العربية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع النهائي، فيما لحق به الشباب بعد التغلب على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – روبين نيفيز – سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميشيل ديلجادو.