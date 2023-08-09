رئيس هيئة الإسعاف: دفعات جديدة للإلتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين.. ورشيد: آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة أسطولنا الإسعافي.. واعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم

كرم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اليوم الأربعاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف، 25 فردا من أفراد الفرق الإسعافية لجهودهم الاستثنائية في إنقاذ عدد من المواطنين كانت حياتهم على المحك جراء تعرضهم لحوادث قاتلة تنوعت بين حالات طعن وسقوط من أماكن مرتفعة وتوقف لعضلة القلب بالإضافة إلى عدة حالات ولادة تمت بمساعدة فرق الهيئة الإسعافية.

واستهل الدكتور عمرو رشيد كلمته بتوجيه الشكر للأطقم الإسعافية المكرمة على ما قدموه من دروس ملهمة في مهام الإسعاف والإنقاذ، مؤكداً قناعته بأن تلك الجهود تمثل القاطرة التي تقود تلك المؤسسة للأمام، وأن سواعدهم الفتية المخلصة هي التي جعلت لتلك المؤسسة مكانة متميزة بين نظيراتها العربية والافريقية.

التحديات التي تواجه العمل الإسعافي

وفي سياق حديثه تطرق الدكتور عمرو رشيد لعدد من التحديات التي تواجه العمل الإسعافي والتي جاء في مقدمتها تطلعات الأطقم الإسعافية لمزيد من الترقي المالي والعلمي والدراسي، حيث أوضح أن التطلعات المالية للفرق الإسعافية ولكافة العاملين بالمنظومة تم رصدها وصياغتها وجاري مناقشتها مع الجهات المعنية بالدولة في الوقت الراهن، والتي أبدت ردود فعل إيجابية وتفهم لتلك التطلعات لقناعتها بقيمة رسالتكم، مؤكداً أن تلك الخطوات شهدت دعم ومساندة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الذي أكد في أكثر من محفل إعتزازه بكم وبجهودكم.

قبول دفعات جديدة للإلتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين

كما أعلن رشيد أن الأسابيع القادمة تشهد الإعلان عن قبول دفعات جديدة للألتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين، وذلك جنباً الي جنب مع تدشين البرنامج التدريبي لجمعية القلب الأمريكية بمركز التدريب المعتمد بهيئة الإسعاف المصرية، بالإضافة إلى إيفاد العناصر المتميزة للتدريب بالخارج في إطار التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المانحة، مؤكداً أن الألتحاق بتلك البرامج التعليمية والدراسية سيتم في إطار من الشفافية ووفق شروط وضوابط الأساس فيها للكفاءة والإلتزام.

وضع آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة الأسطول الإسعافي

وفي سياق حديثه تناول الدكتور عمرو ملف صيانة الأسطول الإسعافي، حيث أوضح أن إشكاليات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم والتي تفاقمت مؤخراً قادت إلي وجود بعض النواقص في قطع الغيار، وقد تم بالفعل وضع آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة أسطولنا الإسعافي وذلك بالتعاون مع وكلاء وشركات الصيانة.

وفرة في المستلزمات الطبية تكفي حاجة الأسطول الإسعافي

كما تطرق دكتور عمرو لوجود وفرة حالية في المستلزمات الطبية تكفي حاجة الأسطول الإسعافي.

اعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم في بعض الخدمات غير الطارئة

وأكد رشيد أن هناك توجه لتخفيف العبئ عن كاهل الفرق الإسعافية عبر إعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم في بعض الخدمات غير الطارئة التي تتيحها الهيئة نظير رسوم رمزية.

مبدأ الاثابة والتحفيز لعناصر الفرق الإسعافية

وفي ختام حديثه أكد الدكتور عمرو رشيد، أن ذلك التكريم هو نتاج لجولته بعدد من المحافظات مؤخراً والتي تم فيها إقرار مبدأ الاثابة والتحفيز لكافة العناصر الإيجابية من الفرق الإسعافية وأن جولاته مستمرة الفترة المقبلة وذلك للوقوف على كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه المنظومة الإسعافية وستمتد للمحافظات الحدودية.

مكافأة مالية للفرق الإسعافية المكرمة

تضمن التكريم إقرار الدكتور عمرو رشيد، مكافأة مالية لكافة المكرمين وتأكيده أن تلك المكافأة لا تضاهي جهودهم التي ارتقت لحد البطولة وأنه يأمل في رؤيتهم في تكريمات جديدة وفي قصص نجاح جديدة وأن ذلك سيقابله تقدير وحفاوة أكبر.

حضر التكريم الدكتور إبراهيم علي حسن رئيس قطاع العمليات والتشغيل.