"على مر الأجيال" يفتتح مهرجان الأوبرا الصيفى بدمنهور

تنطلق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بمحافظة البحيرة، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بحفل لفريق "على مر الأجيال" بقيادة المطربين ياسر سعيد، ومحمد الخولى، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الجمعة، الموافق 11 أغسطس الجاري، بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها: "ميدلى على مر الأجيال"، و"طاير يا هوا" لـ محمد رشدي ، "وحياتك يا حبيبي" لـ سيد مكاوي، وميدلى عبد الحليم حافظ، و"ألف ليلة وليلة" لـ أم كلثوم، و"ع اللى جرى" لـ سعاد محمد، و"عراف" لـ محمد الحلو، و"ياريتني" لـ هانى شاكر، و"كوكب تاني" لـ مدحت صالح، و"قلبي عشقها" لـ راغب علامة، و"خليني ذكرى" لـ وائل الجسار، و"يمكن خير" لـ رامى صبري.

تأسس فريق على مر الأجيال عام 2015، على أيدي مجموعة من المطربين والعازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بهدف رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من المؤلفات التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على قوالبها الثابتة ويتميز بطابع فنى خاص يعتمد على دمج الآلات الشرقية والغربية.

وشارك الفريق فى مجموعة من الأنشطة الهامة لدار الأوبرا المصرية منها: مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، ومهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وغيرها ولاقى الإعجاب والاستحسان .