روسيا.. انفجار بمصنع للبصريات بضواحي موسكو

ذكرت مصادر بوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن انفجارا وقع بمصنع للبصريات في مدينة (سيرجييف باساد) شمال شرقي مقاطعة موسكو بضواحي العاصمة الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء (سبوتنيك): "لقد وقع انفجار في مصنع للبصريات الميكانيكية في سيرجييف باساد شمال شرق مقاطعة موسكو بضواحي العاصمة"، مشيرا إلى أنه يجري تحري المعلومات حول أسباب الحادث والضحايا في الوقت الحالي.