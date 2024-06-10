جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية شاملة بقرية فانوس بمركز طامية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم قافلة طبية شاملة بقرية فانوس التابعة لمركز طامية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض وكلية الزراعة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة الشيماء أحمد شعبان وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مي مواهب رئيس اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتورة أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وفتحي عيد منسق مؤسسة حياة كريمة بمركز طامية، ومحمد علي طه مدير إدارة المؤتمرات والندوات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الاثنين الموافق 10/6/2024 بمقر الوحدة الصحية بقرية فانوس مركز طامية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 679 حالة، حيث تم الكشف على 147 حالة في تخصص العظام و82 حالة أسنان و 120 حالة باطنة و137 أطفال و 60 حالة نسا و 133 حالة رمد.

وأضاف أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورة مي مواهب، والدكتورة أماني محمد محمد عطية، ولمياء لطفى أبو كساب، وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة، حيث تمت مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري، وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتمت مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًا، كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 60 فتاة وسيدة.

وأضاف أن كلية التمريض شاركت خلال القافلة بندوة بعنوان: كيفية الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى الأطفال؛ وحاضر فيها خديجة محمد عبد الله أحمد المدرس المساعد بكلية التمريض، ورضا صلاح حسين المعيدة بكلية التمريض، حيث يعتبر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد مرض شائع عند الأطفال، ويحدث نتيجة نقص عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي الناتج عننقص الحديد، والتي ينتج عنها بعض الأعراض كشحوب الوجه والتعب العام وسرعة ضربات القلب، وللوقاية منه يجب اتباع نظام غذائي جيد غني بالحديد مثل (وجبات الكبدة، العسل الأسود، الخضروات الداكنة، اللحوم الحمراء) هذا بجانب المكملات الغذائية التي تحتوي على عنصر الحديد ويفضل أخذها مع فيتامين سي، وذلك لسرعة امتصاص الحديد مثل (عصير الليمون والبرتقال والفراولة).

هذا بجانب تنفيذ ورشة تدريبية عن كيفية تصنيع منتجات الألبان، وحاضر فيها الدكتور محمد جمال أحمد حسان المدرس بقسم الألبان بكلية الزراعة أحمد عبد الهادى عبد الغني مدرس المساعد بقسم الألبان، وتناولت ورشة التدريب كيفية تصنيع زبادي مع المتدربين وشرح مراحل التصنيع بجودة عالية، هذا بالإضافة إلى كيفية عمل مشروع زبادي صغير بحيث يكون مصدر دخل مستمر للفرد، كما تم تصنيع جبن دمياطي، مع شرح كيفية ومراحل إنتاجه بطريقة مبسطة مع آلية حفظ المنتج بالطرق الصحيحة ليستفاد من هذا التدريب 48 سيدة من ربات البيوت، وبنهاية التدريب تمت الإجابة على التساؤلات الخاصة بموضوع التدريب.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة على الجهود المبذولة في القافلة.