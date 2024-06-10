سفر آخر أفواج حُجاج النقابة العامة للمهندسين

غادر فجر الإثنين 10 يونيو 2024 آخر فوجين من بعثة حُجاج النقابة العامة للمهندسين، أرض الوطن، من مطار القاهرة الدولي، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1445هـ- 2024 م.

تضمن الفوجان 52 حاجًّا، بواقع 11 حاجًّا بفوج الحج السياحي 5 نجوم، فيما ضم فوج الحج الاقتصادي 41 حاجًّا، ليصبح إجمالي الحُجاج المغادرين ضمن بعثة حج النقابة 118 حاجًّا، وتم سفرهم على 5 أفواج، كان آخرها اليوم.

حرصت النقابة على توفير كافة أوجه الرعاية للحُجاج، حتى مغادرتهم أرض الوطن، وتخصيص مشرفين من النقابة للعمل على متابعة إنهاء إجراءات السفر وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وهو ما لاقى إشادة واستحسان الجميع، الأمر الذي دفعهم لتقديم الشكر للنقابة، معبرين عن سعادتهم بهذا الاهتمام الذي يعكس مدى حرص مسئولي النقابة على تقديم أفضل الخدمات للمهندسين، وبالشكل الذي يليق بهم.

وأبدى حُجَّاج النقابة سعادتهم بأداء فريضة الحج هذا العام، داعين الله –تعالى– أن يتقبل منهم حجًّا مبرورًا.. وقال المهندس حسام الدين حمدي: "أسجد لله شكرًا بأن أنعم عليّ بالحج هذا العام، والنقابة لها فضل كبير في تحقيق حلمي بأداء فريضة الحج، فشُكرًا لنقابتنا العريقة العظيمة".

وأضاف: "النقابة بذلت جهدًا كبيرًا مع الشركات المنظمة للحج هذا العام ليكون بشكل أفضل، فشكرًا لكل مسئولي النقابة الذين كانوا دومًا سندًا وعونًا لجميع المهندسين".

وقال المهندس محمد أشرف: "شكرًا لنقابة المهندسين التي ساندتنا بشكل كبير في تيسير كل خطوات وإجراءات أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، والحمد لله، كل الأمور سارت بشكل متميز، وندعو الله أن يتقبل منا، وأن ينعم على جميع الزملاء المهندسين بحج بيته الكريم".

وفي ذات الاتجاه، أكد المهندس أسامة عبدالشافي، أن جميع الأمور المتعلقة بسفر حُجاج النقابة تمت بسهولة ويسر، فكل الشكر للنقيب العام، المهندس طارق النبراوي، وللأمين العام المهندس محمود عرفات، ومسئولي العلاقات العامة، والقائمين على النقابة.

وأضاف: "المعاملة والتعامل معنا يتم بمنتهى الرقي والتحضر، ولا أجد ما أعبر عنه سوى كلمة "شكرًا" لكل من أسهم في أدائنا فريضة الحج هذا العام".

وقال المهندس عبدالرحمن محمد حمدي: "الحمد لله أن تقبَّلني ضمن حُجاج هذا العام، والنقابة حاولت بكل الطرق توفير أفضل خدمات لنا".

كما أشاد أفراد أسر المهندسين الذين يؤدون الحج هذا العام من خلال النقابة، بالرعاية والعناية التي أحاطتهم بها النقابة.. وقالت والدة المهندس حامد عجلان والمهندسة شمس عجلان: "أنا زوجة المهندس الراحل ناصف عجلان وأم لاثنين من المهندسين، وأشكر نقابة المهندسين على رعايتها لأسر المهندسين، وتوفيرها الكثير من الخدمات مثل المصايف ورحلات العمرة والحج".

وكانت النقابة العامة للمهندسين قد نظَّمت حفل حُجَّاج موسم 1445 هجرية- 2024 ميلادية، أكد خلاله المهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، أنه سيكون هناك تواصل دائم مع حُجاج النقابة أثناء أدائهم الفريضة، وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.