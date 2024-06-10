وزير الشباب يُكرم الطالب محمد صقر الفائز بالمركز الثاني بمعرض العلوم والهندسة (ISEF)

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تكريم محمد صقر الفائز بالمركز الثاني في فئة علوم السلوكية والاجتماعية بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF)، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، يأتي ذلك في إطار تكريمه للنماذج الشبابية المتميزة في كافة المجالات.

قال وزير الشباب والرياضة: "إن هذا الإنجاز الكبير لشاب عربي في مثل هذا المحفل العلمي الرفيع المستوى يُعد بمثابة فخر وتكريم لكل الشباب العربي الطموح والمبدع في مختلف المجالات، هذا الإنجاز يعد تتويجاً لجهوده المتميزة وإصراره على التميز والتفوق".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "ندرك أهمية رعاية المواهب الشابة وتشجيعهم على المشاركة في المحافل الدولية، ومن خلال هذا التكريم، نؤكد على أهمية هذا التوجه وسنواصل جهودنا لاكتشاف المزيد من النماذج الشبابية المتميزة ودعمهم لتحقيق إنجازات مماثلة".

أشار "صبحي" إلى أن هذا التكريم سيكون حافزاً قوياً للشباب المصري للمضي قدماً في تطوير إمكاناتهم العلمية والإبداعية، مطالباً الشباب المصري أن يحرصون على المشاركة في كافة الفعاليات التي تعمل علي تنمية مهاراتهم وتعزيز خبراتهم ورفع اسم مصر عالياً.

ووجه وزير الشباب والرياضة بالاستفادة من الطالب محمد صقر في أندية العلوم ومراكز التخاطب بمراكز الشباب، تأكيداً على حرص وزارة الشباب والرياضة علي تكريم النماذج المتميزه في مختلف المجالات، ونقل تجربتها للشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية

وتُعتبر ISEF واحدة من أهم المنافسات العالمية في مجال المشاريع العلمية والهندسية للطلاب ما قبل الجامعة، حيث يُشارك فيها الآلاف من الطلاب من مختلف دول العالم. ومن بين هذا الجمع الضخم من المشاركين، تألق محمد بمشروعه الذي استحق التكريم العالمي .

وحصوله على جائزة GrandAward التي تُعتبر أعلى جائزة تمنحها مصر، كما فاز بجائزة خاصة من American psychological association جائزة خاصة Special Award، والتي تُمنح لأفضل 8 مشاريع في المعرض.