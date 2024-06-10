الداخلية تعقد لجان امتحان الثانوية العامة للنزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عدد من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.. حيث تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتسعى وزارة الداخلية إلى تطوير إستراتيجيتها الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.