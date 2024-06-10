تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، خلال جولة ميدانية أعمال مشروعات مد شبكات البنية التحتية بشارع علم الروم شرق مرسى مطروح، موجها الشكر للمهندس مايكل نجيب مدير منطقة تليفونات مطروح؛ لجهود الشركة بمطروح في إنهاء التجهيزات المستقبلية من مد معديات ومسار جاهز لخطوط الشبكة وجاهزيتها حتى منطقة مينا حشيش شرق المدينة.

وأوضح محافظ مطروح أن الأعمال الجارية استعدادا لأى توسعات مستقبلية دون أى أعمال حفر، وبما يقلل التكلفة وييسر تركيب ووصول الخدمات للمواطنين، والتى وصلت حتى شارع الملح بعلم الروم، وجارٍ أعمال رفع كفاءة الشبكة وزيادتها بالمنطقة.

محافظ مطروح يتفقد أعمال شبكة الانحدار لشبكة الصرف الصحي

كما تفقد محافظ مطروح أعمال الانتهاء من مد شبكة الانحدار لشبكة الصرف الصحي بعلم الروم وصولا إلى أمام مرفق إسعاف مطروح بعلم الروم حتى محطة 9 جنوب قرية اندلسية بطول 12 كيلو متر.

محافظ مطروح يتفقد الأعمال الجارية لمد شبكات الرصد المرئى



كذلك تفقد محافظ مطروح الأعمال الجارية لمد شبكات الرصد المرئى، وكذلك مد عديات لتوصيل شبكة الغاز الطبيعى للمنطقة مستقبلا وغيرها؛ ذلك استعدادا لدخول شارع علم الروم مرحلة تطوير وتوسعة ضمن تطوير وتوسعة 100 كيلو متر داخل مدينة مرسى مطروح يجرى العمل بها حاليا من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

محافظ مطروح يتفقد أعمال مشروعات مد شبكات البنية التحتية بشارع علم الروم

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