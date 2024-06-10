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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يتابع إجراءات توفير مياه الشرب للمواطنين

محافظ مطروح
محافظ مطروح
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أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لمتابعة إجراءات توفير مياه الشرب للمواطنين والوقوف على حلول واقعية. 

وأكد محافظ مطروح على دور ومسىؤولية جميع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، كل في قطاعه وجميع العاملين بها تجاه المواطنين ومراعاة الواجب في وضع حلول جذرية لإنهاء المشكلة مع ما تمثله المياه من أهمية وحياة للمواطنين، وكذلك أهمية زيادة الضخ لاستيعاب الإقبال الكبير على المحافظة مع  موسم الصيف وأهميته لأبناء مطروح.

محافظ مطروح: توفير مخزون المياه وزيادة ضخها  للمناطق وفق الجداول المحددة

ووجه محافظ مطروح بالعمل على توفير مخزون المياه وزيادة ضخها  للمناطق وفق الجداول المحددة مع ضبط توزيع سيارات المياه بالأغربة، مؤكدا على التواصل المباشر مع مديري الأغربة لمتابعة تيسير الدفع بسيارات المياه للمواطنين، وتسجيل جميع الوصلات على منظومة الحاسب الآلي، وتنقية الكشوفات ومنع تكرار الأسماء أو منح أكتر من وصل مياه للمواطن، ومواجهة أى تجاوزات أو محاولات البعض للاتجار في مياه الشرب، وأهمية التأكد من الحاجة الفعلية للمياه، وكذلك التأكيد على سرعة الرد والتعامل السريع مع بلاغات وطلب توصيل مياه الشرب للمواطنين سواء عبر منظومة الشركة أو الخط الساخن أو غرفة العمليات.

وشدد محافظ مطروح على تكثيف حملات إزالة التعديات على خطوط المياه على الطريق الدولى الساحلى ومنع أى تجاوزات أو تعديات على  طول الخط.

وناقش محافظ مطروح مع الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد خضر مساعد رئيس الشركة، ورؤساء القطاعات بالشركة، العمل على توفير مزيد من سيارات نقل المياه وخطة عمل سيارات الطوارئ وسرعة التعامل مع البلاغات الواردة والتنسيق بشأن تشغيل محطات تحلية مياه البحر الثلاثة بالرميلة، والوارد على الخط الساحلى بأقصى طاقة ممكنة  لضمان وصول المياه للمواطنين.

محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياه البحر (الرميلة 4) 

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وممثلى إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة لأعمال إنشاء محطة الرميلة 4، والتى جارٍ الانتهاء من تجهيزات تشغيل الوحدة الأولى ضمن 4 وحدات من مكونات المحطة بطاقة 16.5 ألف متر مكعب لكل وحدة منها خلال أيام قليلة، حيث تصل إجمالي طاقتها الإنتاجية 65 ألف متر مكعب في اليوم تصل مع التوسعة المستقبلية إلى 130 الف متر مكعب بتكلفة 2.8 مليار جنيه.
 

وتفقد محافظ مطروح مراحل  وصول مياه البحر عبر المأخذ إلى  داخل المحطة، ثم مراحل التنقية والفلترة لعدد 24 فلتر رملى، وعنابر طلمبات الضخ وغيرها وصولا إلى عدد 2 خزان بطاقة 10 آلاف متر مكعب لكل منها، كما تفقد عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال ثلاث مولدات بطاقة 2.5 ميجاوات لكل منها، موجها بتجهيز ومراجعة الخط الناقل إلى الخزانات الإستراتيجية قبل الضخ.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على صرح إنشاء محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 والإسراع في تنفيذها. 

محافظ مطروح يتابع إجراءات توفير مياه الشرب للمواطنين

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