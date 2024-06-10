زي النهارده.. السلطان العثماني محمود الثاني يقضي على تمرد "الانكشارية"

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو العديد من الأحداث السياسية والتاريخية الهامة ومن أبرزها.

في عام 1826 - قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية والتي كانت تعتبر ظهير القوات العثمانية في عصرها الذهبي.

وفي عام 1882 - الإسكندرية تشهد موجة عنف بتدبير إنجليزي قدمت المبرر التي كانت تنتظره القوات البريطانية المرابطة في البحر المتوسط من أجل احتلال مصر والقضاء على الحركة الوطنية التي يتزعمها أحمد عرابي.

وفي عام 1907 - توقيع اتفاقية بين فرنسا واليابان على استقلال الصين وسلامة أراضيها.

1916 - العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية بما عرف بالثورة العربية الكبرى وذلك بعد أن وعدتهم المملكة المتحدة بالاستقلال وإقامة دولة عربية موحدة تضم شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

1940 - إيطاليا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وفرنسا وذلك في الحرب العالمية الثانية، وبدأت الحرب بهجوم جوي على مالطا.

عام 1987 - مروحية «بوينغ 360» تقوم بعمل أول تحليق، وهي مروحية الدوارات المترادفة وكانت بمثابة عرض تكنولوجيا متقدمة في كثير من مفاهيم التصميم الجديدة.

عام 1993 - الأمير عبد الله الابن الأكبر لملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من الشابة الأردنية من أصل فلسطيني رانيا فيصل الياسين (الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله بعد ذلك).

وعام 2000 - مجلس الشعب السوري يصوت على تعديل الدستور لتخفيض السن القانونية لرئيس البلاد من أجل انتخاب بشار الأسد رئيسًا لسوريا.

2008 - احتراق طائرة سودانية بعد هبوطها على أرض مطار الخرطوم.

2014 -سقوط الموصل ثاني كبريات مدن العراق بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وعام 2015 - مقتل 20 شخصًا على الأقل في قرية قلب لوزة من الطائفة الدرزية في محافظة إدلب السورية، على أيدي مقاتلي جبهة النصرة.