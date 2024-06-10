قافلة جامعة قناة السويس الطبية تفحص 115 مريضًا بـ "أبو زنيمة"

انطلقت القوافل الطبية بجامعة قناة السويس حسب خطة القوافل الشاملة بتوجيهات ورعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إلى قرية وادى غرندل بمدينة أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، في إطار دور الجامعة المجتمعي، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

ووقَّع أطباء القافلة الكشف على 115 حالة مع تقديم العلاج بالمجان، حيث قدمت القافلة خدمتها الطبية في 9 تخصصات مختلفة، وتم خلالها الكشف على 11 حالة جلدية و11 باطنه، وحالتين جراحة و11 حالة عظام، 29 أطفال، 5 نساء و16 رمد، 11 أنف وأذن و18 أسنان.

كما قام فريق كلية التمريض بإعطاء تثقيف صحي عن الصحة الإنجابية للفتيات عن أهمية التغذية السليمة للأطفال إلى جانب التوعية بالأمراض الناتجه عن حساسية الألبان وكيفية التغلب عليها، وتقديم النصائح حول قواعد التغذية السليمة، والنظافة الشخصية للفتيات في سن المراهقة، وكيفية الوقاية من أعراض الاجهاد وضربات الشمس.

استهدفت كلية التربية 24 أم وفتاة وطفل بحملات توعية حول ضرورة الاستذكار وتحسين التحصيل الأكاديمي والأداء الدراسي والاستفادة من الدروس التي تُشرح بالمدارس.

أما الأمهات فتم توعيتهم عن كيفية تربية الأطفال والاستذكار وتحسين جودة تعليمهم وتعديل سلوكياتهم وبناء السلوكيات الجيدة لديهم.

وعن الطب البيطرى تم الكشف على 66 حالة بيطرية ما بين ماعز واغنام ودواجن وجمال.

لعدد 10 من المستفيدين وصرف الأدوية اللازمة لهم وإرشادهم بالتعليمات المهمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالقرية.

أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام مدير إدارة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.