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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمن الروسي يعتقل متورطا في تفجير خط أنابيب غاز بشبه جزيرة القرم

القرم
القرم
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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مُخربًا في شبه جزيرة القرم، فجر خط أنابيب غاز بناءً على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.

وجاء في بيان الجهاز: «اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مُواطنًا روسيًا من مواليد 1980، مُتورطًا في ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، في منشأة البنية التحتية للطاقة في القرم، بناء على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني»، حسب ما أفادت فضائية  القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك الروسية».

وأفاد البيان أن المخرب فجر، 23 يونيو 2023، خط أنابيب غاز في قرية كوريز باستخدام متفجرات.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: «في مرآب الخاص بالمتهم، تم ضبط متفجرات من طراز سي-4 أجنبية الصنع تزن كيلوجرامين، ومفجرين كهربائيين عسكريين من نوع EDP، وجهازي إشعال كهربائيين».

القرم الاستخبارات الأمن الروسي الأوكراني البنية التحتية