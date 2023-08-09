27 أغسطس.. عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية

وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوم الأحد الموافق 27 من أغسطس الجاري.

وأوضح د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه سيتم عقد امتحانات مركزية في التخصصات التالية:

- الطب البشري بكلية طب جامعة القاهرة.

- طب الفم والأسنان بكلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

- الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

- الهندسة بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

- باقي التخصصات يتم إجراء الامتحانات داخل الجامعات.

وسوف تبدأ الامتحانات في العاشرة صباحًا، وفي حال وجود أعداد كبيرة من الطلاب، يمكن إجراء الامتحانات على دورتين متتاليتين في نفس اليوم.

وأضاف د. حلمي الغر أن الطلاب الذين سيؤدون هذه الامتحانات هم:

- طلاب معهم أوراق ثبوتية (علمية وإدارية) من جامعة غير مُعتمدة.

- طلاب ليس معهم أوراق ثبوتية علمية (بيان درجات - محتوى علمي).

وأوضح أنه سيتم تحديد المستوى من خلال الآتي:

- مقاصة علمية للطلاب الذين يحملون أوراقًا ثبوتية علمية من جامعة غير معتمدة، ويكون هذا الامتحان لتأكيد المستوى.

- من خلال إقرار يوقعه الطالب وولي أمره، وذلك للطلاب الذين لا يتوفر لديهم أوراق ثبوتية علمية، ويكون هذا الامتحان لتحديد المستوى.

وفيما يتصل بكيفية تحديد الأعداد التي سوف تتقدم للامتحان، فإنه نظرًا للانتهاء من تحديد اعتماد الجامعات من قبل المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعات الخاصة والأهلية البدء في إعداد كشوف الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط السالف ذكرها بعاليه.

وفيما يتصل بكيفية إعداد الكشوف، فإنه يتم إعدادها من خلال كشف مُجمع لكل كلية، مُلحق به كشوف مُنفصلة لكل مرحلة دراسية، ويشمل الكشف (اسم الطالب – الرقم القومي –التليفون – البريد الإلكتروني)، على أنه يتم الانتهاء من إرسال الكشوف قبل نهاية عمل الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، وترسل الكشوف للأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لتسليمها للمجلس الأعلى للجامعات، والذي سوف يُسلمها للكليات القائمة على الامتحان.

وفيما يتصل بكيفية تقييم الطالب بعد أدائه الامتحان، فإن النتيجة ستكون (أتم أو لم يتم دراسة المرحلة)، فالطالب الذي ستكون نتيجته (أتم المرحلة) فإنه يُسجل في الجامعة في المرحلة التي تليها، أما الطالب الذي (لم يُتم المرحلة) فإنه يُسجل في الجامعة في نفس المرحلة.

وسيتم إجراء امتحان تحديد المستوى لمرة واحدة فقط ولن يكون له إعادة، ولهذا يجب على الطالب الاستعداد جيدًا لأداء الامتحان، لافتًا إلى أن المرجعية العلمية للامتحانات ستكون وفقًا للمناهج الدراسية المصرية في كافة التخصصات وكافة المراحل.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، كانت قد نشرت سابقا أدلة إرشادية تجيب على العديد من استفسارات وتساؤلات الطلاب في شكل (سؤال وجواب)، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر دليل إرشادي جديد مع هذا البيان (سؤال وجواب) يتضمن الإجابة عن أبرز الأسئلة حول امتحان تحديد المستوى للطلاب.

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