واشنطن بوست تلقي الضوء على حجم الدمار الذي خلفته هجمات روسيا الأخيرة على شرق أوكرانيا

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"الأمريكية الضوء على حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على شرق أوكرانيا في إطار الحرب التي تشتعل جذوتها بين الطرفين منذ أواخر فبراير من العام الماضي.

وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من كيلي كاسوليس وإيف سامبسون، أن القوات الروسية قامت باستهداف مدينة بوكروفسك الواقعة في شرق أوكرانيا مما تسبب في مقتل حوالي 14 شخصا وإصابة 80 آخرين إلى جانب تدمير العديد من المباني.

وأوضح المقال أن تلك الهجمات تأتي في إطار سلسلة من الضربات الجوية التي شنتها موسكو مؤخرا على العديد من المناطق الأوكرانية منها خاركييف وخيرسون ونيكوبول.

ويتناول المقال في سياق متصل تطورات الصراع بين الطرفين في ساحة القتال حيث يشير إلى نجاح القوات الروسية من إحباط محاولة من جانب القوات الأوكرانية لعبور نهر دينبرو في منطقة خيرسون.

ويسلط المقال في هذا الصدد الضوء على تصريحات حاكم منطقة خيرسون فلودومير سالدو التي يقول فيها أن "القوات الروسية تمكنت من إحباط محاولة من جانب القوات الأوكرانية لعبور نهر دينبرو بالقوارب وما زالت القوات الروسية تفرض سيطرتها على ضفة النهر".

ويتناول المقال مساعي الجانب الروسي لتعزيز قدراته العسكرية في ساحة القتال حيث يشير إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسماح لقوات الحرس الوطني للاتحاد الروسي المنتشرة على خط النار، والتي يبلغ قوامها قرابة 200،000 جندي، باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وفي الوقت نفسه يسلط المقال الضوء على تداعيات حرب أوكرانيا على الساحة الدولية والإقليمية حيث يشير إلى توتر العلاقات بين بولندا وبيلاروسيا، الدولة الحليفة لروسيا في حربها مع القوات الأوكرانية، موضحا موافقة وزارة الدفاع البولندية على نشر قوات إضافية يبلغ قوامها 1،000 جنديا في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا ليصل بذلك إجمالي القوات البولندية هناك إلى 3،000 جنديا.

ويشير المقال في الختام إلى أن العلاقات بين بولندا وبيلاروسيا شهدت توترا ملحوظا في الشهور الأخيرة في أعقاب موافقة رئيس بيلاروسيا أليكسندر لوكاشينكو باستضافة جماعة فاجنر التي كانت تحارب في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا، خاصة بعد أن ألمح مازحا في تعليق له أن قوات فاجنر تتحرق شوقا لغزو بولندا.

