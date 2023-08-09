بلينكن يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدائمة مع سنغافورة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدائمة مع سنغافورة من خلال العلاقات الدفاعية والأمنية الاستثنائية والتجارية العميقة والروابط المزدهرة بين الشعبين.

جاء ذلك خلال تهنئة بلينكن لسنعافورة، اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد الوطني للبلاد.. قائلا: "نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي، أود أن أهنئ شعب سنغافورة بمناسبة يومها الوطني".

وأشار بلينكن، وفقا لبيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة وسنغافورة تتمتعان بصداقة طويلة مبنية على المصالح المشتركة والالتزام بمستقبل مزدهر وآمن وتعاوني.

وأضاف "نتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من الصداقة والتعاون، حيث نواصل إرساء الأساس لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمتصلة والمرنة".