رئيس جامعة المنيا يشارك في مؤتمر التميز في البحث العلمي لوزارة التعليم العالي بالتعاون مع هيئة فولبرايت

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وفد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالبحث العلمي، على رأسهم د. أحمد شوقي زهران مدير إدارة مشروعات التطوير، ووحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وذلك للمشاركة في الفاعلية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات ولفيف من قيادات الوزارة، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

حيث استهدف تنظيم مؤتمر التميز تحقيق المرجعية الدولية للجامعات، ومضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبليًا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة، إلى جانب إبراز تميز علمائنا في مختلف المحافل وتحديد الأبحاث العلمية ذات الأهمية في الفترة الحالية ومتماشية مع رؤية مصر 2030.

وأوضح د. عصام فرحات أن المؤتمر قام بتسليط الضوء على رؤية الوزارة لخريطة البحث العلمي في مصر، وما توليه من اهتمام بالابتكار وريادة الأعمال والصناعة، وكذلك عرض للمنح ومسارات التمويل المقدمة من هيئة الفولبرايت، للسفر إلى الولايات المتحدة لدعم العلماء المصريين والمدرجين في قائمة ستانفورد العالمية، وذلك من خلال خبراء أمريكيين من فريق هيئة فولبرايت.