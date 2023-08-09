بورسعيد تستضيف البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة الأسبوع المقبل

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 12:33 ص

ينظم الاتحاد المصري لكرة السرعة البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في مدينة بورسعيد، في الفترة من 12 وحتي 16 من شهر أغسطس الجاري، وستشهد البطولة مشاركة 11 دولة من القارة الإفريقية، حيث سيتنافس 150 لاعبًا علي تحقيق مراكز متقدمة في البطولة، وذلك في خطوة هامة لتعزيز رياضة كرة السرعة في القارة الإفريقية.

تعتبر هذه البطولة الإفريقية السادسة في رياضة كرة السرعة، فرصة كبيرة لنشر اللعبة المصرية الأصل والمنشأ والريادة، ويهدف هذا الحدث الرياضي إلى تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الدول المشاركة وتعزيز مستوى اللاعبين وتطوير المهارات الفنية في هذه الرياضة المثيرة.

وقد أكدت 11 دولة مشاركتها في البطولة حتى الآن، وهي: مصر، ليبيا، الكاميرون، تشاد، تنزانيا، الصومال، السودان، جنوب السودان، جزر القمر، كينيا، والجزائر. من المتوقع أن يتم الإعلان عن مشاركة دول إضافية في وقت لاحق.

وقال الصحفي الإعلامي حسام فوزي جبر، المنسق الإعلامي للإتحاد الإفريقي لكرة السرعة، أن هذه البطولة تشكل فرصة رائعة للاعبين والمدربين والإداريين لتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض، كما أنها تسهم في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الفرق المشاركة، ستشهد المباريات منافسة قوية وعروض فنية ممتعة من قبل اللاعبين الموهوبين، فضلًا عن حفلي إفتتاح وختام من المتوقع أن يكونوا علي مستوي عال من الجودة والقوة.

وأضاف جبر، وتعكس هذه البطولة التزام الاتحاد المصري لكرة السرعة بتطوير رياضة كرة السرعة في القارة الإفريقية وتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي والعالمي، من المتوقع أن تساهم هذه البطولة في زيادة الاهتمام برياضة كرة السرعة وجذب المزيد من المشجعين والممارسين في المستقبل.

معربًا عن سعادة مجتمع كرة السرعة المصري، بأن مدينة بورسعيد ستستضيف هذا الحدث الكبير في منشآتها الرياضية المتطورة، وسيتم تنظيم فعاليات جانبية ومناسبات احتفالية لإضفاء الأجواء المميزة على البطولة.

من جهته قال المستشار عمرو حسين، رئيس الإتحاد العربي والإفريقي لكرة السرعة، تشكل البطولة الإفريقية لكرة السرعة الساسة فرصة مثالية لتعزيز السياحة الرياضية في مدينة بورسعيد وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الحركة السياحية والإقامة والتسوق في المنطقة.

فيما أكد علي جمعة المدير الفني لمنخبات مصر للعبة، أم المنتخبات المشاركة تتطلع إلى تحقيق النجاح في هذه البطولة والفوز باللقب الأفريقي، ستكون المنافسة شرسة ومثيرة، وسيقدم اللاعبون أفضل ما لديهم لإظهار مهاراتهم وقدراتهم في رياضة كرة السرعة.

من المتوقع أن يشهد الحدث حضورا كبيرا من الجماهير المحلية والعشاق لرياضة كرة السرعة، ستتيح البطولة للمشجعين فرصة مشاهدة المنافسة الشرسة بين المنتخبات والتشجيع على، ستساهم البطولة في تعزيز الوعي الرياضي والاهتمام برياضة كرة السرعة في مصر والقارة الإفريقية.

يذكر أن تنظيم البطولة الإفريقية لكرة السرعة الساسة في بورسعيد، إنجازًا كبيرًا للاتحاد المصري لكرة السرعة، ويعكس التزامهم بتطوير هذه الرياضة وتعزيز مكانتها في القارة الأفريقية، ويتطلع الجميع من عشاق اللعبة المصرية، إلى انطلاقة البطولة ومتابعة المنافسات المثيرة والإثارة التي ستقدمها.